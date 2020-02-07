Озвучены версии гибели депутата Госдумы

Росавиация сформировала комиссию, которая выяснит обстоятельства крушения вертолета Bell 407 в Татарстане. Результатом происшествия стала гибель депутата Государственной думы Айрата Хайруллина.
Комиссией рассматриваются сразу несколько версий трагедии. В их числе отказ техники и плохие погодные условия. По предварительным данным, пилот пытался совершить посадку, но в результате вертолет упал в акватории Куйбышевского водохранилища в шести километрах от берега, сообщает ТАСС.
На борту Bell 407 был один пилот и два пассажира. Айрат Хайруллин погиб, у остальных — травмы средней тяжести.
Вертолет следовал из населенного пункта Левашево (Алексеевский район Татарстана) в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.
Айрат Хайруллин являлся депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России". Политик занимал 96 место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников страны по версии журнала Forbes. Также Хайруллин был заместителем председателя Госдумы по аграрным вопросам.
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