Озвучены версии гибели депутата Госдумы

Озвучены версии гибели депутата Госдумы

07.02.2020, 19:06, Новости дня

Росавиация сформировала комиссию, которая выяснит обстоятельства крушения вертолета Bell 407 в Татарстане. Результатом происшествия стала гибель депутата Государственной думы Айрата Хайруллина.

Комиссией рассматриваются сразу несколько версий трагедии. В их числе отказ техники и плохие погодные условия. По предварительным данным, пилот пытался совершить посадку, но в результате вертолет упал в акватории Куйбышевского водохранилища в шести километрах от берега, сообщает ТАСС.

На борту Bell 407 был один пилот и два пассажира. Айрат Хайруллин погиб, у остальных — травмы средней тяжести.

Вертолет следовал из населенного пункта Левашево (Алексеевский район Татарстана) в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.

Айрат Хайруллин являлся депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России". Политик занимал 96 место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников страны по версии журнала Forbes. Также Хайруллин был заместителем председателя Госдумы по аграрным вопросам.

Источник: Вести



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