Горсовет Мукачево просит Зеленского ввести в город спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии

Горсовет Мукачево просит Зеленского ввести в город спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии

07.02.2020, 19:06, Новости дня

Городской совет Мукачево Закарпатской области просит вмешательства президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Соответствующее обращение депутаты приняли на экстренной сессии, которая прошла 7 февраля, сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.

Поводом для обращения к президенту стала перестрелка, которая произошла утром 7 февраля. Два человека ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

«Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов», – заявили депутаты.

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Posted by Мукачівська міська рада on Reede, 7. veebruar 2020

По их мнению, причиной проблем является бездействие местных органов правопорядка.

«Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные разборки, считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слаб, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей», – сказано в обращении.

Зеленского просят предоставить городу «неотложную правоохранительную помощь», предусматривающую «проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку».

Депутаты также требуют заменить руководство городского управления полиции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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