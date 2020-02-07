Росавиация назвала возможную причину крушения вертолета под Казанью

По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолета Bell под Казанью могли стать плохие метеоусловия.
«Предварительная причина – плохие метеоусловия», – сказали в пресс-службе Росавиации, передает ТАСС.
Кроме того, в экстренных службах не исключили, что причиной крушения мог стать и отказ техники.
«Рассматривается сразу несколько версий, в их числе отказ техники. По предварительным данным, пилот пытался совершить посадку, но вертолет упал в акватории Куйбышевского водохранилища», – сказал источник.
Также стало известно, что ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.
Ранее вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились пилот и два пассажира.
По данным СМИ, при крушении погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.
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