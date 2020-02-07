Компания Ford представила куртку-эмодзи для велосипедистов. Уточняется, что данная модель была создана не на продажу, а в рамках кампании Share The Road.
Велокуртка Emoji Jacket от компании Ford была придумана для того, чтобы помочь велосипедистам коммуницировать с остальными участниками дорожного движения. Для этого на спине разработчики разместили светодиодную сетку, которой управляет владелец двухколёсного транспортного средства с помощью беспроводного пульта, находящегося на руле. В распоряжении велосипедиста шесть изображений: стрелка вправо или влево, знак, предупреждающий об опасности, а также три смайлика — грустный, весёлый и равнодушный. Все они позволяют показать направление движения велосипеда, известить об опасности или продемонстрировать свою реакцию на происходящее на проезжей части.
Представитель Ford of Europe Эммануэль Лубрани подчеркнул, что в современном в мире коммуникация играет очень важную роль. При этом часто общение между водителем автомобиля и велосипедистом заканчивается на звуковом сигнале или даже доходит до грубых жестов. Вторым то и дело приходится снимать руку с руля, чтобы показать, куда он двигается или поблагодарить. Поэтому новая велокуртка от Ford помогает участникам дорожного движения быстрее прийти к пониманию.
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