Как провериться на коронавирус: совет Роспотребнадзора

Как провериться на коронавирус: совет Роспотребнадзора

07.02.2020, 18:58, Разное

Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о том, как проверить себя на наличие нового коронавируса 2019-nCoV. По словам экспертов, для этого нужно регулярно посещать врача, сообщает «Вечерняя Москва».

В службе также рассказали о передовых методах диагностики. Новый анализ займет не больше четырех часов и для него не потребуется сдавать кровь. Понадобится лишь материал из носоглотки. Представители ведомства обратили внимание на важность профилактики коронавируса: чтобы не заразиться, нужно мыть руки перед едой, избегать мест большого скопления людей и не трогать предметы в общественном транспорте. 



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