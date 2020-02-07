Торговцев девушками для занятия проституцией за рубежом задержали в Дагестане

Торговцев девушками для занятия проституцией за рубежом задержали в Дагестане

07.02.2020, 18:58, Новости дня

В Дагестане задержаны мужчина и женщина, пытавшиеся продать двух девушек на Ближний Восток за 1 млн долларов, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Задержанные – жители города Каспийск – 39-летняя женщина и 48-летний мужчина. Они намеревались продать девушек из Махачкалы для занятий проституцией, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Злоумышленников и их жертв задержали, когда они направлялись к государственной границе.

«Они планировали пересечь границу, сменив на другой стороне автомобили, и доставить девушек в пункт назначения. Подозреваемых задержали, они уже признались в содеянном», – пояснили в ведомстве.

Ранее в Пермском крае осудили шесть женщин, продававших девушек из этого региона и Удмуртии в Бахрейн в сексуальное рабство.



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