Торговцев девушками для занятия проституцией за рубежом задержали в Дагестане

В Дагестане задержаны мужчина и женщина, пытавшиеся продать двух девушек на Ближний Восток за 1 млн долларов, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Задержанные – жители города Каспийск – 39-летняя женщина и 48-летний мужчина. Они намеревались продать девушек из Махачкалы для занятий проституцией, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Злоумышленников и их жертв задержали, когда они направлялись к государственной границе.
«Они планировали пересечь границу, сменив на другой стороне автомобили, и доставить девушек в пункт назначения. Подозреваемых задержали, они уже признались в содеянном», – пояснили в ведомстве.
Ранее в Пермском крае осудили шесть женщин, продававших девушек из этого региона и Удмуртии в Бахрейн в сексуальное рабство.
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