Арахамия считает, что «Батьківщина» должна в десятикратном размере заплатить за сломанный Тимошенко микрофон в Раде

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что лидер парламентской фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко должна возместить стоимость сломанного микрофона спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом он сказал в кулуарах Рады журналистам 7 февраля, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Надо экспертизу сделать. Я считаю, что «Батьківщина» должна просто компенсировать это. Ну как можно? Давайте я сейчас скажу: «Мне не нравятся такие законы» и сломаю, например, компьютер, который мне предоставила Верховная Рада. И что тогда, никто не должен платить за это? Она должна возместить. А я считаю, что с моральной точки зрения они должны возместить в десятикратном размере», – сказал Арахамия.
Он сказал, что не будет обращаться по этому вопросу в регламентный комитет.
6 февраля, трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от «Батьківщини» и «Оппозиционной платформы – За жизнь». Они намеревались не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец. Она около восьми часов стояла у кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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