Депутат Госдумы РФ Хайруллин разбился на вертолете под Казанью

Депутат Госдумы РФ Хайруллин разбился на вертолете под Казанью

07.02.2020, 18:37, Разное

Заместитель председателя Госдумы России Айрат Хайруллин погиб в пятницу при крушении вертолета Bell 407 под Казанью. В столице Татарстана он находился по рабочим вопросам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. 

По данным СМИ, воздушное судно пропало с радаров вскоре после вылета в Лаишевском районе республики. На место происшествия выдвинулась группа спасателей. По предварительным данным, в вертолете находились трое человек: пилот и двое пассажиров. Двоим людям удалось выжить, их отправили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое. 



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