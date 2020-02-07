Украина заявила о строительстве двух военных баз по стандартам НАТО в Донбассе

Украина заявила о строительстве двух военных баз по стандартам НАТО в Донбассе

07.02.2020, 18:37, Новости дня

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost рассказал, что две военные базы по стандартам НАТО будут построены в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).

«Мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов, чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО», – сказал Загороднюк, уточнив, что базы будут построены в Мариуполе и Северодонецке, сообщается на сайте Минобороны Украины.

Министр заявил, что также планируется полностью отремонтировать и оборудовать помещения военного учебного лагеря в Широком Лане Николаевской области.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев заявил о поддержке Украины в стремлении войти в НАТО и ЕС.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика