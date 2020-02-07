Украина заявила о строительстве двух военных баз по стандартам НАТО в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost рассказал, что две военные базы по стандартам НАТО будут построены в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
«Мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов, чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО», – сказал Загороднюк, уточнив, что базы будут построены в Мариуполе и Северодонецке, сообщается на сайте Минобороны Украины.
Министр заявил, что также планируется полностью отремонтировать и оборудовать помещения военного учебного лагеря в Широком Лане Николаевской области.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев заявил о поддержке Украины в стремлении войти в НАТО и ЕС.
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