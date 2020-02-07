Русская вдова нигерийского принца приехала за наследством, а осталась с носом

В "Прямом эфире" – продолжение истории россиянки Натальи Ведениной, которая в 50 лет вышла замуж за молодого африканского принца Пауля, родила от него двойняшек, а потом супруг внезапно скончался.

Пока муж был жив, Наталья давала ему внушительные суммы (причем, брала для этого кредиты), которые Пауль перечислял на родину, в Нигерию.

Там, уверял Пауль, он строил большой дом. Спустя несколько лет после смерти супруга его вдова решила приехать в Нигерию, чтобы получить часть наследства, на которое имеют право их с Паулем дети.

Сама она нашла себе нового темнокожего жениха, и он был против, чтобы Наталья отправлялась в Нигерию, однако Веденина решилась на это ради детей.

С родителями Пауля ей связаться не удалось, но вдову принял его дядя, к которому перешел титул. На две недели Веденина поселилась у него в "резиденции", и новый глава семейного клана уговорил родителей Пауля встретиться с Натальей.

То, что она услышала, шокировало. Оказалось, никакого большого дома там нет, а на небольшие деньги, которые они иногда получали из России, им удалось купить лишь небольшой участок земли.

Причем, брат Пауля Майкл, который живет в России, в телефонном разговоре сказал Наталье, что это его собственность, а купил он землю на деньги, которые заработал сам.

Причем, разговаривал он с женщиной грубо, даже оскорблял. И это – после того, как они с Паулем помогли ему приехать в Россию, а Веденина даже брала для этого кредит, жалуется вдова нигерийского принца.

Теперь она собиарется сделать все для депортации Майкла из России, тем более что прописан он у нее в квартире, а срок регистрации скоро заканчивается.

Неприятные известия получила Наталья и в РФ – от знакомых ее бывшего мужа и отца двоих детей. Оказалось, Пауля нередко видели с девушками в одном из самых известных ночных клубов Череповца.

Причем, по свидетельствам завсегдатаев клуба, он тратил по 25-30 тысяч, когда там гулял. Вполне вероятно, что это были те самые деньги, которые давала мужу Наталья для строительства дома в Нигерии.

Почему далеко не все сочувствуют вдове нигерийского принца и даже считают, что у нее надо отобрать детей? Почему родители Пауля не хотели общаться с Натальей?

Удалось ли ей в Нигерии получить хоть что-то из наследства бывшего мужа-принца? Какую просьбу матери Пауля Веденина обещала исполнить, и кто сделал ей предложение?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Источник: Вести

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