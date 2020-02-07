BuzzFeed: администрация Трампа задерживает поставки оружия Киеву

Руководство Соединенных Штатов примерно на год задерживает выполнение шести военных контрактов, заключенных с Украиной. Как поясняет издание BuzzFeed, сразу трое украинских чиновников и один бывший высокопоставленный чиновник из США утверждают, что администрация президента Трампа блокирует сделки на общую сумму в 30 миллионов долларов. Речь идет о поставке оружия и боеприпасов.
Также собеседники журналистов утверждают, что задержка может быть вызвана попыткой Китая приобрести крупную украинскую аэрокосмическую компанию. Штаты такое развитие событий не устраивает.
Ранее, Вашингтон передал Киеву 35 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Общая стоимость партии – около 47 миллионов долларов. После чего украинские вооруженные силы заявили, что хотят получить больше этих ПТРК.
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