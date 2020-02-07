«Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила». Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала

Российская певица Любовь Успенская в интервью программе «Прямой эфир» на российском «Первом канале» рассказала, что не может наладить отношения с дочерью после ее скандального интервью с обвинениями, что мать ее душила.
«Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила, которая была для меня музой, которую я берегла все это время. Пыталась скрыть ни ее состояние, а уберечь ее от негодяев, которые могли воспользоваться ее положением», – заявила со слзезами Успенская.
По словам певицы, муд шантажировал ее, что не даст дочери справки о выезде в Россию, потому она вынуждена была сохранять брак.
«Он никогда в жизни не помог, ничего не сделал, чтобы видно было, что это отец. Я ему дала $1,5 млн, он его убил, купила ему квартиру», – рассказала певица.
Успенская заявила, что муж развращал дочь деньгами.
«Она всегда жила в уюте и комфорте, все подавалось на блюдечке. И вдруг она решила уехать самостоятельно в Америку. Он уговорил меня. Мы дали ей финансовую свободу – карточку (…). Он поддержал ее переезд в Лос-Анджелес, там она начала курить травку. А после поездки в Перу она вообще приехала неадекватная: кричала, орала, истерила», – рассказала исполнительница.
ВИДЕОВидео: Прямой эфир / YouTube
Дочь Успенской в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.
«Врачи поставили Плаксиной диагноз «хронический шизофреноподобный психоз». По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.
Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.
Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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