Газ в Украину из Европы везут почти 80 компаний — «Нафтогаз»

НАК «Нафтогаз України» 7 февраля в Facebook рассказал о своих достижениях в газовой отрасли за последнее время.

«Количество импортеров выросло на 17%. Теперь газ в Украину из Европы везут почти 80 компаний. Доля «Нафтогазу» в импорте впервые упала до 50%. Украинский рынок газа становится все более конкурентным и диверсифицированным», – сказано в сообщении.

В «Нафтогазі» также отметили, что транзит украинской газотранспортной системой (ГТС) в 2019 году составил 89,6 млрд м³, добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а спрос на газ сократился на 7%.

Коли наша команда прийшла в Нафтогаз у 2014 році, виявилося, що зібрати дані по українському ринку газу і нафти -… Posted by Нафтогаз України — Naftogaz on Reede, 7. veebruar 2020

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы и Польши.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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