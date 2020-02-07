Попытки регулирования медиа в стране, где не работает судебная вертикаль, можно трактовать как преследование инакомыслия – журналист Лымарь

Попытки регулирования медиа в стране, где не работает судебная вертикаль, можно трактовать как преследование инакомыслия. Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразила журналист, шеф-редактор издания «Главком» Юлия Лымарь, комментируя законопроект «О медиа».

«Ключевой вопрос: почему этот законопроект появился в принципе? У представителей нынешней власти, как я припоминаю, были более приоритетные обязательства перед избирателями, чем регулирование медиапространства. Можно предположить, что вопрос регулирования медиа больше интересует саму власть, чем народ. Поэтому первый вывод: «Не с того начали». Во-вторых, любые попытки регулирования медиа в стране, где не работает судебная вертикаль, и у простого гражданина очень мало возможностей защитить свои права, можно трактовать как преследование инакомыслия. Здесь важно понимать, что этот законопроект захватывает более глубинные вещи – право людей иметь и свободно высказывать свои взгляды. Это основополагающий столб демократии», – отметила журналист.

Она не исключает, что украинские власти хотят ввести цензуру.

«Важно также, что говорить о законопроекте «О медиа» можно только в связке с проектом закона о дезинформации. Вместе они вводят жесткие ограничения. К тому же, в них есть серьезные юридические неточности. Я не понимаю, с какой стати какие-то комиссии, непонятно чем руководствуясь, будут определять, что является дезинформацией. Юриспруденция – достаточно стройная наука, а юридические формулировки должны быть точны и недвусмысленны. Я не юрист, не претендую на профессиональную оценку этих документов (один только в виде презентации), но для меня они не выглядят безупречными. В этом законопроекте меня пугает нечеткость формулировок. Я не понимаю, кого теперь хотят причислять к медиа? Блогеров, Telegram-каналы? Если речь идет о традиционных медиа, то у нас есть достаточная законодательная база, регулирующая их деятельность. Поэтому есть подозрение, что речь идет не о регулировании медиа и журналистских стандартах, а о попытке ввести банальную советскую цензуру. Подобное мы видим в РФ, где люди получают реальные сроки за посты в Facebook. Такое есть и в других странах. Я не хочу, чтобы Украина стала на них», – подчеркнула Лымарь.

Она сомневается, что эта инициатива приведет к тому, что в стране останутся лишь лояльные к власти СМИ.

«Что касается общественной важности, то, если бы не свободная журналистика, очень многие вещи в нашей стране просто не произошли бы. Мы бы могли не знать ничего о том, кто, например, слушал кабинет экс-президента [Леонида] Кучмы, или что у [бывшего президента Виктора] Януковича есть Межигорье и многого другого. Я воспринимаю намерения регулировать медиа как игру в прятки, попытку «выключить свет». Власти не нравится критика, она не воспринимает альтернативную точку зрения. И вместо того, чтобы строить диалог, исправлять ошибки, власть просто пытается игнорировать не сами проблемы, а упоминания о них. Это очень по-детски и мало конструктивно. Однако я оптимистична, и не верю в сценарий, что у нас в стране оставят условно лишь пять лояльных власти телеканалов. Такого не будет. У нас уже неоднократно пытались что-то сделать со свободной украинской журналистикой. В итоге это приводило к тому, что объединялись редакции и журналисты, которые при других условиях никогда бы не сели за один стол. Иметь во врагах журналистский цех – это незрелое политическое решение», – сказала журналист.

По ее мнению, власти нужно начать диалог с журналистами.

«Такая инициатива не улучшит отношения власти с медиа, а наоборот, усилит противостояние. [Глава Офиса президента Андрей] Богдан недавно тоже говорил, что власти не нужны посредники. Но СМИ остались, а его мы уже давно не видим. Трудно прогнозировать шансы принятия этого законопроекта. Если президент контролирует всю собственную фракцию и будет его воля, то закон примут. Хотя многие нардепы перед тем, как нажать на кнопку, задумаются – какие лично для них это будет иметь последствия? Да, это самый слабый парламент в истории Украины. Но я знаю многих людей в «Слуге народа», которым стыдно – они не стадо и имеют другую точку зрения. Поэтому вероятность, что законопроект в нынешнем виде не пройдет, также большая. Иначе люди будут просто поименно знать тех депутатов, которые поддержат этот проект закона, также, как когда-то знали имена проголосовавших за диктаторские законы 16 января 2014 года. Хочу акцентировать, что власти сейчас важно услышать журналистов и выйти на диалог. Признавать ошибки и исправлять их – не стыдно. Стыдно быть законсервированным в собственной глупости», – резюмировала Лымарь.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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