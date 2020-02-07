Видео: В каких странах мира больше всего выпивают

Видео: В каких странах мира больше всего выпивают

07.02.2020, 18:30, Новости дня

Самыми «пьющими» регионами РФ оказались северные – Магадан, Сахалин и Ненецкий автономный округ. Аналитики объяснили это высокими зарплатами, небогатым досугом и холодами. Россияне в среднем же потребляют не так много алкоголя – меньше, чем жители большинства европейских стран.

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Россия в рейтингах



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