Видео: В каких странах мира больше всего выпивают

Самыми «пьющими» регионами РФ оказались северные – Магадан, Сахалин и Ненецкий автономный округ. Аналитики объяснили это высокими зарплатами, небогатым досугом и холодами. Россияне в среднем же потребляют не так много алкоголя – меньше, чем жители большинства европейских стран.

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