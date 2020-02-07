Сервис Aviasales начал скрывать авиарейсы с пересадкой в Китае

Сервис Aviasales начал скрывать авиарейсы с пересадкой в Китае

07.02.2020, 18:30, Разное

Российский сервис по продаже авиабилетов Aviasales начал скрывать рейсы с пересадкой в Китае. Такие меры приняты с целью обезопасить граждан от распространяющегося коронавируса.
В случае выбора необходимого маршрута, на котором имеется пересадка в Китае, сервис Aviasales выдаст предупреждение. В нём отмечено, что гражданам не рекомендуется сейчас выбирать подобные варианты в связи с непростой обстановкой на территории КНР из-за коронавируса. При желании пользователя, алгоритмы поиска Aviasales могут в один клик убрать все подобные рейсы и помочь выбрать те, которые не требуют посадки в Китае.

Как долго продлятся такие ограничительные меры, пока неизвестно. Распространение вируса до сих пор не удалось прекратить и уже сообщается о заражении более 31 тыс. человек по всему миру. Официально известно о 630 погибших.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика