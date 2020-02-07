Сервис Aviasales начал скрывать авиарейсы с пересадкой в Китае

Российский сервис по продаже авиабилетов Aviasales начал скрывать рейсы с пересадкой в Китае. Такие меры приняты с целью обезопасить граждан от распространяющегося коронавируса.

В случае выбора необходимого маршрута, на котором имеется пересадка в Китае, сервис Aviasales выдаст предупреждение. В нём отмечено, что гражданам не рекомендуется сейчас выбирать подобные варианты в связи с непростой обстановкой на территории КНР из-за коронавируса. При желании пользователя, алгоритмы поиска Aviasales могут в один клик убрать все подобные рейсы и помочь выбрать те, которые не требуют посадки в Китае.

Как долго продлятся такие ограничительные меры, пока неизвестно. Распространение вируса до сих пор не удалось прекратить и уже сообщается о заражении более 31 тыс. человек по всему миру. Официально известно о 630 погибших.

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