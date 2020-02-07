Baza: При крушении вертолета в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Baza: При крушении вертолета в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

07.02.2020, 18:30, Новости дня

Депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета под Казанью. Об этом сообщает издание Baza . Еще двое —   — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов — тяжело ранены, их везут в больницу.

Хайруллин был членом партии «Единая Россия», депутатом Госдумы он был с 2003 года.

Как передает «Интерфакс», вертолет Bell 406, принадлежащий компании «Восток Транс», упал в районе города Лаишево.

В пресс-службе МЧС сообщили, что вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево в Алексеевском муниципальном районе в населенный пункт Матюшино Лаишевского муниципального района.

В июне 2016 года СМИ сообщили, что Хайруллин находился на борту вертолета «Робинсон», совершившего жесткую посадку в Татарстане.   «Я видел новость еще вчера, но это не обо мне. У нас ничего не случилось. Сейчас я нахожусь в поле на конкурсе пахарей. У меня все хорошо», — рассказал тогда Хайруллин.



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