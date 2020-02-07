Китайские компании Huawei и Xiaomi планируют запустить собственный аналог Google Play

Китайские компании Huawei и Xiaomi планируют запустить собственный аналог Google Play

07.02.2020, 18:21, Разное

Крупнейшие китайские технологические гиганты Huawei и Xiaomi в сотрудничестве с компаниями Oppo и Vivo планируют в ближайшее время запустить собственный аналог Google Play. Благодаря новому онлайн-репозиторию пользователи смогут загружать нужные приложения на устройства от данных производителей.
Запуск платформы, созданной в рамках альянса GDSA, изначально планировался на март текущего года, однако эта дата в дальнейшем может измениться в связи с распространением в Китае и мире коронавируса 2019-nCoV. Аналогичный Google Play сервис для загрузки приложений пользователями устройств от Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo протестируют в трёх странах, в том числе, на территории России, а в дальнейшем он будет доступен в девяти регионах, учитывая Индию и Индонезию.

Известно, что платформа будет разделена на несколько категорий для разных поставщиков – игр, музыки, утилит и видеоконтента, что применяется и в Google Play. Таким образом китайские производители хотят стать независимыми от политической ситуации и больше не возвращаться к сервисам Google в собственных гаджетах.



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