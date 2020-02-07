ERR — Минобороны призывает президента Эстонии воздержаться от парада Победы в Москве

Возможное участие президента Эстонии в качестве почётного гостя на параде в Москве 9 мая даст всему миру «совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», уверен министр обороны Юри Луйк. Он подчеркнул, что «не советует» президенту Керсти Кальюлайд ехать в Москву, если вдруг ей придёт приглашение из Кремля, пишет ERR.



Reuters

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (партия Isamaa) не советует президенту Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву 9 мая на парад.

«Не советую, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова — Риббентропа, о Польше и Чехии. В таком контексте пребывание почётным гостем на параде даёт совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику», — заявил Луйк в интервью газете Sakala.

Отвечая на вопрос, что он думает о приезде Путина в Эстонию, Луйк сказал: «Я не могу сказать по этой теме ничего, кроме того, что президент Керсти Кальюлайд пригласила его на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдёт в Тарту. Насколько мне известно, развития этой темы не было».

Президент Эстонии пока не получала официального приглашения в Москву на празднование Победы 9 мая.

Дата публикации 07 февраля 2020 года.

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