Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланов арестован

Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланов арестован

07.02.2020, 18:19, Новости дня

Суд арестовал замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, изменить меру пресечения с подписки о не выезде на содержание под стражу сроком до 7 апреля. Взять под стражу в зале суда», – сказал судья Андрей Толкаченко, передает ТАСС.

Напомним, Арсланова задержали в пятницу, вопрос о мере пресечения решался в 235-м гарнизонном военном суде.

Следователь сообщил, что арест замглавы Генштаба необходим, поскольку тот оказывает давление на свидетелей.

В ходе заседания военачальник заявил, что уголовное дело против него возбудили для дискредитации лично его и «высшего руководства Вооруженных Сил».

В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК РФ предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома». В декабре суд арестовал имущество Арсланова.



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