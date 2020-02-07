СМИ: При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета Bell 407 в Татарстане, еще два человека, находившиеся с ним на борту, выжили.

Об этом информирует «Рен ТВ».

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