СМИ: При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета Bell 407 в Татарстане, еще два человека, находившиеся с ним на борту, выжили.
Об этом информирует «Рен ТВ».
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