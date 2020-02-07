ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро мигранту из Узбекистана за пытки в полиции Санкт-Петербурга

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 25 тысяч евро Мумину Султанову, мигранту из Узбекистана, которого пытали в полицейском участке Санкт-Петербурга в 2009 году. Жалобы Султанова на противоправные действия полицейских российские инстанции России отклонили четыре раза, после чего узбекистанец и решил обратиться в ЕСПЧ.

«Суд постановил, что Султанов подвергался пыткам, находясь под стражей в полиции, и правительство не проводило эффективного расследования на основании его жалоб», – говорится в решении суда. Таким образом, сказано в решении, в его случае была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и его основных свобод.

Петербургские полицейские задержали Султанова 3 сентября 2009 года по подозрению в грабеже. Мужчину доставили в 47-й полицейский участок Фрунзенского РОВД города и потребовали признаться в совершении преступления. Получив отказ, сотрудники полиции избили мигранта до полусмерти и пытали электрическим током, сказано в материалах дела. Позже в больнице №109 врачи зарегистрировали травмы на руках, шее, коленях и других частях тела Мумина Султанова. Левый глаз мигранта распух от побоев.

С 31 марта 2010 года по 24 января 2011 года следственные органы четырежды отказывали Мумину Султанову в возбуждении уголовного дела против избивших его полицейских. В мае 2019 года дело мигранта передали в Европейский суд по правам человека.

На процессе российские адвокаты заявляли, что Султанов не обращался в российские суды после отказа в возбуждении уголовного дела. Но ЕСПЧ эти возражения не принял во внимание и заявил, что «четырехкратный отказ в открытии уголовного дела не оставил истцу смысла обращаться в суд».

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