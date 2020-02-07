В РФ упал вертолет, на борту которого находился миллионер, депутат Госдумы Хайруллин, он погиб – СМИ и соцсети

Вертолет Bell 407, принадлежащий депутату Государственной думы России, миллионеру Айрату Хайруллину, упал в Татарстане. Об этом днем 7 февраля сообщило издание Life.
По данным его источников, на борту вертолета, с которым была утрачена радиосвязь, находились три человека – сам Хайруллин, его помощник и пилот.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Лаишево, пишет «Бизнес Online».
Teltgram-канал Baza подтверждает, что Хайруллин был на борту воздушного судна.
«Вертолет, принадлежащий Айрату Хайруллину, совершил жесткую посадку на лед реки Камы. К нему пока невозможно подобраться, так как лед может провалиться, и вертолет уйдет под воду. Спасатели добираются до места крушения на катере на воздушной подушке», – говорилось в сообщении.
Источники Baza информировали, что в результате крушения есть выжившие.
Однако вскоре Telegram-канал написал, что Хайруллин погиб.
Смерть депутата подтвердил источник издания РБК.
В 2019 году Forbes поставил 49-летнего Хайруллина на 96-е место в рейтинге российских госслужащих и депутатов с самыми большими доходами. Его состояние оценивалось в 159 млн руб. ($2,5 млн).
Он являлся депутатом Госдумы с 2003 года. С 2008 года был президентом российского союза производителей молока.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Во дворе Офиса президента в Киеве строят каток / 12 декабря
- Самый дешевый билет на матч Кубка России «Спартак» – ЦСКА будет стоить 1200 рублей / 4 февраля
- Названа стоимость ГТС Украины без транзита российского газа / 18 декабря
- В Магадане мусульмане выкупили здание бывшего кинотеатра и открыли первую в городе мечеть / 30 декабря
- Названы самые популярные подарки россиян на Новый год / 1 января
- Отказ от рукопожатия и разорванные бумаги. Почему возник конфликт Пелоси и Трампа в Конгрессе / 5 февраля
- Фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова приговорили к одному году колонии / 6 декабря
- Известны все полезные свойства черного винограда / 17 января