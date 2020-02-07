В РФ упал вертолет, на борту которого находился миллионер, депутат Госдумы Хайруллин, он погиб – СМИ и соцсети

В РФ упал вертолет, на борту которого находился миллионер, депутат Госдумы Хайруллин, он погиб – СМИ и соцсети

07.02.2020, 18:18, Новости дня

Вертолет Bell 407, принадлежащий депутату Государственной думы России, миллионеру Айрату Хайруллину, упал в Татарстане. Об этом днем 7 февраля сообщило издание Life.

По данным его источников, на борту вертолета, с которым была утрачена радиосвязь, находились три человека – сам Хайруллин, его помощник и пилот.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Лаишево, пишет «Бизнес Online».

Teltgram-канал Baza подтверждает, что Хайруллин был на борту воздушного судна.

«Вертолет, принадлежащий Айрату Хайруллину, совершил жесткую посадку на лед реки Камы. К нему пока невозможно подобраться, так как лед может провалиться, и вертолет уйдет под воду. Спасатели добираются до места крушения на катере на воздушной подушке», – говорилось в сообщении.

Источники Baza информировали, что в результате крушения есть выжившие.

Однако вскоре Telegram-канал написал, что Хайруллин погиб.

Смерть депутата подтвердил источник издания РБК.

В 2019 году Forbes поставил 49-летнего Хайруллина на 96-е место в рейтинге российских госслужащих и депутатов с самыми большими доходами. Его состояние оценивалось в 159 млн руб. ($2,5 млн).

Он являлся депутатом Госдумы с 2003 года. С 2008 года был президентом российского союза производителей молока.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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