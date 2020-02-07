Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов более 200 Свидетелей Иеговы

Росфинмониторинг включил более 200 последователей религиозного течения Свидетели Иеговы в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Большинство людей, оказавшихся в списке, – это верующие от 40 до 50 лет. Они либо уже приговорены к различным наказаниям по статье 282.2 УК («Организация либо участие в деятельности экстремистской организации»), либо все еще находятся под следствием и приговор в их отношении не вынесен. В перечне, в частности, есть 85-летняя жительница Владивостока Елена Зайщук, дело которой суд недавно вернул в прокуратуру.

Перечень террористов и экстремистов – это список лиц, в отношении которых в России введены финансовые ограничения. Фигурантам списка Росфинмониторинга нельзя открывать банковские счета, оформлять зарплатные карты, вступать в наследство, быть страхователем, получать алименты или страховые выплаты, оформлять доверенность и проводить сделки через нотариуса. Свидетели Иеговы в своем заявлении подчеркивают, что «за веру в Бога и мирное чтение Библии они лишаются работы, бизнеса, пенсии, банковских счетов и даже возможности купить сим-карту или оформить страховку».

20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. С того времени, по данным «Мемориала», более 40 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию, несколько человек получили реальные сроки. Адвокат Егиазар Черников, который представляет интересы Свидетелей Иеговы, называет другие цифры: в конце 2018 года против членов религиозной организации насчитывалось около 100 уголовных дел, а сейчас – около 120.

В России часто в список экстремистов и террористов включаются те, по кому суды решения еще не приняли. В июле 2019 года в список Росфинмониторинга внесли внештатную журналистку Радио Свобода Светлану Прокопьеву: ее обвиняют в оправдании терроризма за реплику о теракте в отделении ФСБ в Архангельске.

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