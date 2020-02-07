В Беларуси изменили правила призыва: служить будут со сколиозом II степени, а в военное время – с ВИЧ

В Беларуси изменили правила призыва: служить будут со сколиозом II степени, а в военное время – с ВИЧ

07.02.2020, 18:17, Новости дня

В Беларуси изменились требования к здоровью граждан, связанные с воинской обязанностью. В Министерстве обороны говорят, что кардинальных изменений в нем нет, а документ только «уточняет» требования к здоровью призывников. Постановление Минобороны и Минздрава опубликовано на Национальном правовом портале 7 февраля.

Изменения касаются заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы; заболеваний эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Теперь, например, годными к службе будут признаваться призывники: 

со сколиозом II степени с углом искривления 11-17 градусов,
с индексом массы тела 16,9-18,5 со сниженной физической работоспособностью, 
с ожирением II степени с индексом массы тела 35,0-36,9, 
с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы I и II степени. 

Сокращается также отсрочка для тех, у кого были операции по лазерной коррекции зрения. Если раньше таких призывников забирали в армию через шесть месяцев после операции, то сейчас этот срок сокращен до трех месяцев. Как пояснили белорусской службе Радио Свобода в Минобороны, это связано с усовершенствованием медицинских лазеров и процедур проведения подобных операций. 

Кроме того, в военное время будут годны к службе и некоторые категории граждан, инфицированных ВИЧ. 

Причины изменений в Минобороны объяснили приведением документа «в соответствие требованиям времени». 

«Медицинская наука не стоит на месте, она движется вперед. Это неоспоримо. Требования, которые есть в обновленной инструкции, не несут за собой кардинальных изменений. Они уточняют подходы к формированию диагноза, уточняют подходы к отдельным требованиям», – прокомментировал белорусской службе Радио Свобода глава военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Ольховик. Он добавил, что во время подготовки документа белорусские ведомства анализировали требования к состоянию здоровья в вооруженных силах России.



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