СМИ: При крушении вертолета под Казанью один человек погиб, двое выжили

в Татарстане при крушении вертолета Bell 407 один человек погиб, еще двое выжили, сообщают СМИ. Официально сообщалось об одном выжившем.
Об этом информирует «Рен ТВ».
«Ориентировочно, на борту находились пилот и два пассажира», – сказали в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.
В министерстве уточнили, что вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.
«В установленное время он не прибыл в пункт назначения. По предварительной информации, обнаружено возможное местонахождение вертолета – в 6 км юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района», – сказали в МЧС.
Кроме того, источник, знакомый ситуацией, что депутат Госдумы Хайруллин, вероятнее всего, находился на борту вертолета, передает РИА «Новости».
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