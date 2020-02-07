СМИ: При крушении вертолета под Казанью один человек погиб, двое выжили

СМИ: При крушении вертолета под Казанью один человек погиб, двое выжили

07.02.2020, 18:12, Новости дня

в Татарстане при крушении вертолета Bell 407 один человек погиб, еще двое выжили, сообщают СМИ. Официально сообщалось об одном выжившем.

Об этом информирует «Рен ТВ».

«Ориентировочно, на борту находились пилот и два пассажира», – сказали в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.

«В установленное время он не прибыл в пункт назначения. По предварительной информации, обнаружено возможное местонахождение вертолета – в 6 км юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района», – сказали в МЧС.

Кроме того, источник, знакомый ситуацией, что депутат Госдумы Хайруллин, вероятнее всего, находился на борту вертолета, передает РИА «Новости».



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