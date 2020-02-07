Александр Невский назвал победителей «Оскара 2020»

Здравствуйте, друзья!

Совсем скоро состоится церемония «Оскар», и я хочу поделиться с вами моим прогнозом того, кто же получит золотые статуэтки. «Лучшим актером», по моему мнению, будет признан Хоакин Феникс («Джокер), «Лучшей актрисой» — Рене Зеллвегер («Джуди»), «Лучшим актером второго плана» — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), «Лучшей актрисой второго плана» — Лора Дерн («Брачная история»). Квентин Тарантино получит награду за «Лучший оригинальный сценарий» («Однажды в… Голливуде»), но «Лучшим режиссером», как мне кажется, станет Сэм Мендес, и его «1917» будет признан «Лучшим фильмом». Что же касается «Лучшего международного фильма», то им станут «Паразиты» (Южная Корея). Добавлю, что во время моей встречи с Хоакином Фениксом перед премьерой «Джокера» в Лос-Анджелесе (когда еще очень многие не верили в успех фильма), он искренне сомневался в нужности создания отдельной «франшизы» о главном враге Бэтмена.

С Хоакином ФениксомКартина Мартина Скорсезе «Ирландец» так и не получила в этом сезоне каких-то серьезных наград и ее шансы на «Оскар» минимальны. К сожалению, сам легендарный режиссер и его звездные актеры тоже не являются фаворитами. Но я продолжаю оставаться под впечатлением от игры великого Аль Пачино, который великолепен в роли профсоюзного лидера Джимми Хоффа. Я лично знаком с Пачино и учился актерскому мастерству в Институте Ли Страсберга, который знаменит тем, что именно там (а точнее — в знаменитой Актерской Студии Страсберга) начинали Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Главным триумфатором «Оскара 2019» была «Зеленая книга». Мой друг и создатель этой картины — голливудский продюсер и сценарист Ник Валлелонга — получил две золотые статуэтки: за «Лучший фильм» и за «Лучший оригинальный сценарий». Осенью прошлого года Ник прилетал в Москву по моему приглашению, и мы встречались с Ольгой Любимовой, которая заняла пост министра культуры России. Надеюсь, что часть сцен следующего проекта Валлелонги «Хеди», в котором я выступаю продюсером, будет снята в России!

С Ольгой Любимовой и Ником Валлелонга

Свободное время я люблю проводить у океана, в районе Санта-Моника. Хорошо помню, как попал туда впервые в жизни — в декабре 1998 года, когда прилетел в Лос-Анджелес на неделю (в качестве туриста). Тогда я твердо решил для себя, что буду строить свою международную карьеру именно в Калифорнии, и несколько месяцев спустя собрал вещи и переехал из Москвы в ЛА… Но даже спустя столько лет океан продолжает быть для меня чем-то волшебным. Посмотрите видео, которое я записал в Санта-Монике совсем недавно.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)3 Фев 2020 в 9:40 PST

Не бойтесь мечтать и бороться за осуществление самых фантастических жизненных целей! Желаю вам удачи и успехов и до скорой встречи на HELLO.RU!

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