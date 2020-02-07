Селин Дион дала первое интервью после смерти матери: «Она была потрясающей женщиной, воспитавшей 14 детей»

Прошло три недели с печального события в семье Селин Дион — все это время она не прекращала концертную деятельность и оставалась такой же активной в социальных сетях, но о маме и ее уходе не говорила ни слова. И вот в интервью для короткометражного фильма по случаю выхода ее нового музыкального альбома Courage — Behind Céline Dion’s Courage — она прервала молчание. Помимо рассказа о работе над новой пластинкой и турне Селин упомянула и маму:

Моя мама была потрясающей женщиной. Вместе с отцом они воспитали 14 детей. У нас никогда не было много денег, но наш дом был полон любви и привязанности друг к другу. Она была отличным музыкантом и любила петь. Мама написала мою самую первую песню. Еще она была потрясающим кулинаром. Моя мама была невероятно смешной и всегда смеялась. Она была моим героем и всегда будет. Я так по ней скучаю… мы все скучаем! Музыка для меня — это способ исцелиться, но самая важная моя работа — быть лучшей матерью для своих детей. Они — самый большой источник исцеления и надежды.

Четыре года назад, 16 января 2016 года, Селин Дион потеряла любимого брата Даниэля. А двумя днями ранее — мужа, продюсера Рене Анджелила, с которым она прожила в браке более 20 лет. Певица очень тяжело переживала смерть мужа и, кажется, оправиться смогла только недавно. Спустя четыре года — 16 января 2020-го — ушел из жизни еще один самый близкий человек Селин — ее мама. 92-летняя Тереза Тангуэй-Дион скончалась поздно вечером в Монреале в окружении ближайших родственников, стоящих возле ее кровати. А на следующий день Селин дала концерт в Майами, который посвятила ей.

Тереза Тангуэй-Дион, которую близкие звали просто мадам Дион, была матерью 14 детей, работала телеведущей и была увлеченным филантропом.

С мужем Адемаром Дион они были верующими и небогатыми, если не сказать бедными, людьми, однако несмотря на нелегкое материальное положение, они смогли родить и воспитать 14 детей. Правда, Селин — самая младшая в семье — могла не появиться на свет. Когда Тереза узнала, что ждет 14-го ребенка, ее первой мыслью был аборт, но перед тем, как отважиться на этот страшный поступок, она решила обратиться за советом к священнику.

На тот момент моя мама уже родила 13 детей, — рассказывала Селин в интервью журналу HELLO!. — Больше 20 лет она была загнана в круг домашней работы — стирки, глажки, готовки и прочих обязанностей. 365 дней в году, без перерыва. Конечно, она думала, что наконец это время подошло к концу. Двое ее младших детей — двойняшек Пола и Паулин — пошли наконец в школу, и у нее появилось время для себя. Она получила возможность гулять, отдыхать, путешествовать с моим отцом и посетить те места, в которые они мечтали попасть. И тут вдруг она узнает, что беременна снова. Она была опустошена, и перед тем, как сделать аборт, обратилась к священнику. Он сказал ей: «Вы не можете идти наперекор природе, вы не имеете права решать, жить этому ребенку или нет». Так что можно сказать, своей жизнью я обязана тому священнику. Когда я появилась на свет, мама полюбила меня так же сильно, как и всех остальных своих детей.

Тереза основала фонд для помощи неблагополучным детям и вела на одном из каналов кулинарное шоу. Селин часто брала маму на свои выступления и фотографировалась с ней на многих мероприятиях на красной ковровой дорожке.

Сейчас Селин растит двоих детей, которых она родила при помощи ЭКО. Старшему сыну, Рене-Шарлю, сейчас 19 лет, а близнецам Эдди и Нельсону — по 9 лет. Певица перенесла пять неудачных попыток ЭКО, прежде чем забеременела во второй раз.

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