Не поделили бизнес: чиновница заказала убийство мужа после 20 лет брака

Ранее сообщалось о чиновнице из Чапаевска, которая заказала убийство собственного мужа ради имущества. Злоумышленницей оказалась Наталья Гурьянова. Супружеская пара была одной из самых ярких в городе. Казалось бы, что все хорошо. Супруг Валерий Гурьянов — крупный бизнесмен, руководит компанией пассажирских перевозок, а жена много лет работает депутатом в местной думе. Но брак длиною в более чем двадцать лет дал трещину и супруги решили развестись. Именно раздел имущества и стал причиной рокового решения Натальи. В студии "Прямого эфира" родные и близкие подозреваемых в организации заказного убийства рассказали подробности инцидента.

Наталью Гурьянову задержали более недели назад. Совместно с подругой Екатериной Абызовой злоумышленницы спланировали и заказали у киллера убийство экс-супруга чиновницы. Наталья, в свою очередь, отрицает вину. Суд с этим не согласен — до 27 марта женщины пробудут под арестом.

Мама Натальи Гурьяновой Нина Папшова не верит, что ее дочь могла совершить подобный поступок. Женщина считает случившееся подставой.

Бывший депутат Чапаевска Александр Борщев рассказал, что знаком с Натальей с 2005 года. Женщина организовала пассажирские перевозки, но через полтора года бизнес попытались "отжать". Гурьянова смогла выстоять в этой борьбе и сохранила предпринимательскую деятельность. Борщев считает, что именно бывший муж Натальи стал инициатором раздела семейного бизнеса, поскольку его доля составляла лишь 25 процентов.

Мать Екатерины Абызовой, которую подозревают в соучастии в заказном убийстве, тоже не верит в виновность своей дочери. По словам Натальи Кашириной, ныне подозреваемая была у Гурьяновой лишь извозчиком, ее водительский стаж составляет 18 лет. При этом Абызова во всем и всегда помогала Наталье.

Старший сын Гурьяновой считает, что сговор совершили именно Екатерина и Наталья Каширина, чтобы отнять бизнес, поскольку последняя полностью вела бухгалтерию.

Какие шокирующие подробности рассказал про свою бывшую жену Валерий Гурьянов? Кто и с какой целью спаивал Наталью Гурьянову? Почему депутат жила в доме своей подруги? Было ли убийство Валерия спланированным или подставным? Об этом и многом другом в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Источник: Вести

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