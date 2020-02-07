Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации

Россиянка Александрова обыграла румынку Русе в Кубке Федерации

07.02.2020, 18:06, Новости дня

В румынском городе Клуж-Напока завершился стартовый матч отборочного этапа Кубка Федерации по теннису между сборными РФ и Румынии. Первый номер нашей команды Екатерина Александрова не испытала серьезных проблем в противостоянии с Еленой-Габриэлой Русе.

Россиянка обыграла румынку в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 и вывела национальную сборную вперед. Чуть позже 7 февраля на корте появятся Вероника Кудерметова и Ана Богдан.

Победитель матча между россиянками и румынками выйдет в финальный турнир, который состоится в Будапеште с 14 по 19 апреля.

Источник: Вести



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