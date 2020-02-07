Сытник пообещал обратиться в ЕСПЧ по делу о своем отдыхе в Ровенской области

Директор Национального антикоррупцинного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил 7 февраля на брифинге в Киеве, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом об отдыхе в Ровенской области, по которому его признали виновным в коррупции.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Буду направлять соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека, так как это единственный способ по действующему законодательству пересмотреть это решение», – сказал Сытник.

Директор НАБУ отметил, что у него есть факты, подтверждающие давление на суд и необъективность судей, которые рассматривали это дело.

Сытник объяснил, что в случае удовлетворения ЕСПЧ его жалобы в Украине могут пересмотреть решение по делу о коррупции в кассационной инстанции.

«Я ожидаю справедливое решение ЕСПЧ: установление давление на судей, нарушение процедуры, нарушение моего права на доступ к правосудию», – подчеркнул он.

Сытник также пообещал оплатить штраф по своему делу, если поступит такое требование, но «справедливого решения» он намерен добиваться.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Апелляцию на решение суда о штрафе Сытник проиграл.

Как рассказывал источник издания «ГОРДОН» в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания «ГОРДОН», тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий «Полесское-Сарны», потому что «не мог отказать в силу жизненных принципов».

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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