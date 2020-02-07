Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран

07.02.2020, 18:06, Новости дня

Ученые израильского Университета им. Бен-Гуриона в Негеве описали новый способ кражи данных с компьютера, полностью изолированного от внешнего мира. Суть метода заключается в том, чтобы извлекать информацию прямо с ЖК-дисплея, отслеживая изменения его яркости.

Концепция атаки «по воздуху» получила название BRIGHTNESS («Яркость»), пишет The Hacker News. Работает она следующим образом: на компьютер жертвы устанавливается (например, с флешки) вредоносная программа, которая собирает файлы, ключи шифрования, изображения и пароли. Далее эти данные кодируются в последовательность из нулей и единиц, а затем «выводятся» посредством мерцания экрана — почти как азбука Морзе.

По словам исследователей, перепады яркости дисплея настолько малы, что не видны невооруженному глазу. Считать скрытые изменения RGB-значений можно, например, сняв видео экрана на камеру смартфона. Более того, собрать «невидимую» информацию можно и дистанционно, подключившись к взломанной камере видеонаблюдения.

В теории, атака может сработать на любых ПК, которые не подключены к интернету и другим сетевым устройствам. Как правило, такие компьютеры используются на промышленных объектах, в корпоративной среде и госорганах, чтобы с них нельзя было «вынести» конфиденциальные данные или заразить извне.

Изощренные способы «невидимого» хищения данных придумывали и ранее. Например, в прошлом году исследователи рассказали о новой технике взлома, которая позволяет с очень высокой точностью угадать пароль, защищающий смартфоны и планшеты. Суть «акустической» атаки заключается в том, чтобы подслушать звук прикосновения пальцев к сенсорному экрану.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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