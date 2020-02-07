Wristbuds выпустит часы с беспроводными наушниками

Компания Wristbuds намерена в апреле выпустить фирменные часы с беспроводными наушниками. Внешне они напоминают Mi Band 4 или Honor Band.

В современном мире обычными smart-часами уже никого не удивить, и поэтому инженеры из Wristbuds решили создать нечто абсолютно новое. Их часы оснащены всеми самыми необходимыми функциями фитнес-браслета, при этом они являются своего рода чехлом для беспроводных наушников. Устройства хранятся и заряжаются за экраном, который выполняет ещё и роль крышки. Часы намерены представить в апреле, после чего они попадут в цифровые магазины. Цена составит 150 долларов, или 9,6 тыс. рублей.

В Wristbuds отметили, что их устройство идеально подойдёт любителям активного отдыха и пробежек на свежем воздухе. Всё дело в наличии 4 ГБ собственной памяти у часов. Таким образом, прослушивать любимую музыку можно будет даже без смартфона.

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