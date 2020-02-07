В мире: Прибалтика научит Украину урокам русского

Верховная рада не стала отменять скандальный закон, радикально сокращающий время и программу обучения школьников на русском языке. Таким образом, родители на Украине фактически потеряли легальную возможность давать образование своим детям на русском языке. Но через подобные языковые запреты уже прошли русскоязычные в странах Прибалтики. И там нашли способы обойти местное законодательство.

В четверг Верховная рада отклонила инициативу депутата «Оппоплатформы» Натальи Королевской отменить закон «О полном общем среднем образовании», который резко сокращает школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе на русском. Депутат заявила, что закон нарушает конституцию страны и упрекнула своих коллег за общение в кулуарах Рады по-русски. Но этот довод не подействовал. Документ Королевской набрал всего лишь 58 голосов из необходимых 226.

Напомним, тотальный перевод школьного преподавания на украинский язык начался с принятия поправок в закон об образовании. Осенью 2017 года их внес тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Спустя два года на Украине вступил в силу закон о госязыке. В нем подразумевалось, что с 2020 года на мову должен перейти весь процесс обучения в школе.

Но в Венецианской комиссии Совета Европы призывали Киев добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы проблема не стала источником межэтнической напряженности. Поэтому в условиях жесткого международного давления, в том числе со стороны Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), а также правительств Венгрии и Румынии, Киев соглашался пойти на некоторые компромиссы.

Однако уже в середине января Рада приняла скандальный закон о среднем образовании. Из него следует, что с пятого класса русскоязычные ученики получают среднее образование на мове в объеме не меньше 80% учебного времени. А вот говорящие на официальных языках ЕС (например, венгерском или румынском) получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20-40%.

В то же время частные школы получили право выбирать любой язык преподавания. Подобную норму назвали еще одной уступкой Румынии и Венгрии, которые долгое время добивались привилегий для своих соотечественников, блокируя сотрудничество Украины с ЕС и НАТО.

В такой ситуации Венецианская комиссия должна продолжать борьбу по защите русского языка на Украине, убежден глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Кроме того, в ПАСЕ уже пообещали провести мониторинг на Украине касательно соблюдения прав обучаться на родном языке, добавил депутат.

«Но РФ ограничена в своих возможностях. Помочь получать среднее образование на русском языке мы вряд ли можем, потому что в таком случае нужно переезжать семьям. Но надо кардинально, раз в пять, увеличивать квоту на получение в РФ бесплатного высшего образования для зарубежных студентов», – сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.

Калашников заверил, что обязательно затронет эту тему на следующей неделе во время парламентских слушаний в Госдуме с участием глав министерств и ведомств, так как для расширения вузовских квот понадобятся дополнительные выплаты из бюджета.

В свою очередь заместитель Калашникова по комитету Константин Затулин сказал газете ВЗГЛЯД, что РФ должна «протестовать во всех международных инстанциях» и скорректировать миграционную политику – распространить норму упрощенной процедуры получения гражданства РФ на семьи, которые хотят обучать детей на русском языке. Сейчас облегченный доступ к российскому гражданству есть только у жителей Донецкой и Луганской областей.

«Также стоит наращивать телевизионное вещание на Украину, повысить активность в интернете, вводить дополнительные формы онлайн-образования на русском языке», – считает Затулин.

Отметим, что схожую дискриминационную политику проводят страны Прибалтики, однако властям не удалось полностью лишить детей обучения на русском языке. По словам сопредседателя правления Русского союза Латвии, экс-евродепутата Мирослава Митрофанова, в Латвии сохраняется высокий спрос на изучение русского языка, благодаря которому дети получают конкурентные преимущества после окончания школы.

Он отметил, что все желающие обучаются через интернет в дистанционных частных школах, которые зарегистрированы в России. Затем ученики сдают экзамены в Москве, Петербурге или в российском посольстве в Латвии. «В моей среде часто обсуждают вопрос, стоит ли забирать ребенка из обычной школы и переводить его в дистанционную российскую. Там образование на порядок качественнее, программа более насыщенная, нет потери времени на занятия, которыми мучают детей в обычных школах Латвии. Но минус заключается в том, что без сопровождения взрослого ребенку сложно обучаться онлайн», – рассказал Митрофанов газете ВЗГЛЯД.

Схожего мнения придерживается председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «У Москвы есть реальная возможность создать специальные интернет-курсы и онлайн-платформы для обучения украинских детей на русском языке», – сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД, напомнив о стремительно развивающейся цифровизации в России.

«Также было бы эффективным предоставить детям квоты на обучение в российских вузах. Причем бюджетные места должны исчисляться тысячами, как в Польше, где сразу несколько тысяч украинских выпускников бесплатно учатся по карте поляка. Если Москва сможет реализовать такую программу – это будет хорошим стимулом для людей, которые хотят сохранить себя как часть русской культуры», – резюмировала Шеслер.

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