Эксперт: Коронавирус может помочь РФ потеснить Китай в нескольких отраслях экономики

Эксперт: Коронавирус может помочь РФ потеснить Китай в нескольких отраслях экономики

07.02.2020, 17:58, Новости дня

Россия вряд ли сможет полноценно заменить Китай в плане производственных мощностей, но если приостановка работы фабрик в КНР продлится дольше, для некоторых российских отраслей это в теории может быть выгодно, сообщил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич.

Из-за вспышки новой коронавирусной инфекции власти КНР продлили в стране новогодние каникулы до 10 февраля. На это время также приостановлена работа всех фабрик. При этом китайский вирус не утихает, и есть опасения, что срок каникул может быть продлен, а значит, производство тоже будет простаивать.

«Россия вряд ли станет разворачивать какое-то крупное производство, которое сейчас находится в Китае, но не функционирует из-за коронавируса, потому что заболевание при самом худшем раскладе продлится еще два-три месяца. Если мы что-то и можем выиграть от данной ситуации, то это производство конкурентных позиций. То есть, мы можем увеличить производство только на существующих фабриках и заводах», – говорит Любич.

Эксперт поясняет, что РФ может предложить свою альтернативу только в нескольких областях.

«Собственно говоря, РФ может потеснить китайских металлургов или химические производства. Если, условно, прокат готовится и на наших металлургических заводах, и на китайских, а китайский встал из-за коронавируса, то мы можем поставлять металл тем, кто в нем нуждается, но не получил», – уточняет Любич.

Ранее глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что китайский коронавирус незначительно влияет на экономику России.



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