Трамп выразил надежду, что Китай справится со вспышкой коронавируса

Президент Дональд Трамп в пятницу поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Трамп выразил уверенность в силе и стойкости Китая в борьбе со вспышкой уханьского коронавируса. Лидеры двух стран согласились продолжать общаться на постоянной основе и сотрудничать по всем вопросам, касающимся ограничения масштабов эпидемии.
Во время разговора, как отметили в пресс-службе, речь также зашла о недавнем заключении Первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Си и Трамп подтвердили свою решимость воплотить в жизнь положения соглашения.
Между тем, по состоянию на утро пятницы в КНР от коронавируса умерли уже 637 человек, общее количество заразившихся вирусом людей составило 31 211 человек. Об этом в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он предупредил о глобальном дефиците масок, халатов и других средств защиты от вирусных заболеваний.
«За последние два дня в Китае было зарегистрировано меньше случаев заражения, что является хорошей новостью, но мы предостерегаем от излишней интерпретации этого [факта]. Цифры снова могут пойти вверх», — предупредил глава ВОЗ.
Поговорив с Си Цзиньпином, Трамп отметил, что Китай продемонстрировал «прекрасную дисциплинированность» в борьбе с вирусом.
«Все непросто, но он [Си] добьется успеха, особенно, потому что начинает теплеть и вирус, будем надеяться, ослабеет и затем исчезнет… Мы тесно работаем, чтобы помочь Китаю», — написал президент в Твиттере.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Член правления Deutsche Bahn заявил, что на первых этапах компания будет консультировать «Укрзалізницю» / 8 февраля
- Стала известна версия западных спецслужб о крушении самолета в Иране / 9 января
- В Кремле отметили «примирительный настрой» встречи Путина и Джонсона / 21 января
- Спонсор просроченных подарков для слепых в Кургане извинился перед инвалидами / 10 января
- Саакашвили заявил, что допустил ошибку, покинув Грузию в 2013 году / 2 декабря
- Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано / 13 декабря
- В Киеве 30-тонными грузовиками испытали Шулявский мост, Кличко стоял под ним. Видео / 28 декабря
- Орешкин: Предложения Путина позволят снизить бедность на 10% к концу года / 15 января