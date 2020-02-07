Трамп выразил надежду, что Китай справится со вспышкой коронавируса

Трамп выразил надежду, что Китай справится со вспышкой коронавируса

07.02.2020, 17:52, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп выразил уверенность в силе и стойкости Китая в борьбе со вспышкой уханьского коронавируса. Лидеры двух стран согласились продолжать общаться на постоянной основе и сотрудничать по всем вопросам, касающимся ограничения масштабов эпидемии.

Во время разговора, как отметили в пресс-службе, речь также зашла о недавнем заключении Первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Си и Трамп подтвердили свою решимость воплотить в жизнь положения соглашения.

Между тем, по состоянию на утро пятницы в КНР от коронавируса умерли уже 637 человек, общее количество заразившихся вирусом людей составило 31 211 человек. Об этом в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он предупредил о глобальном дефиците масок, халатов и других средств защиты от вирусных заболеваний.

«За последние два дня в Китае было зарегистрировано меньше случаев заражения, что является хорошей новостью, но мы предостерегаем от излишней интерпретации этого [факта]. Цифры снова могут пойти вверх», — предупредил глава ВОЗ.

Поговорив с Си Цзиньпином, Трамп отметил, что Китай продемонстрировал «прекрасную дисциплинированность» в борьбе с вирусом.

«Все непросто, но он [Си] добьется успеха, особенно, потому что начинает теплеть и вирус, будем надеяться, ослабеет и затем исчезнет… Мы тесно работаем, чтобы помочь Китаю», — написал президент в Твиттере.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика