Трамп выразил надежду, что Китай справится со вспышкой коронавируса

Президент Дональд Трамп в пятницу поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп выразил уверенность в силе и стойкости Китая в борьбе со вспышкой уханьского коронавируса. Лидеры двух стран согласились продолжать общаться на постоянной основе и сотрудничать по всем вопросам, касающимся ограничения масштабов эпидемии.

Во время разговора, как отметили в пресс-службе, речь также зашла о недавнем заключении Первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Си и Трамп подтвердили свою решимость воплотить в жизнь положения соглашения.

Между тем, по состоянию на утро пятницы в КНР от коронавируса умерли уже 637 человек, общее количество заразившихся вирусом людей составило 31 211 человек. Об этом в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он предупредил о глобальном дефиците масок, халатов и других средств защиты от вирусных заболеваний.

«За последние два дня в Китае было зарегистрировано меньше случаев заражения, что является хорошей новостью, но мы предостерегаем от излишней интерпретации этого [факта]. Цифры снова могут пойти вверх», — предупредил глава ВОЗ.

Поговорив с Си Цзиньпином, Трамп отметил, что Китай продемонстрировал «прекрасную дисциплинированность» в борьбе с вирусом.

«Все непросто, но он [Си] добьется успеха, особенно, потому что начинает теплеть и вирус, будем надеяться, ослабеет и затем исчезнет… Мы тесно работаем, чтобы помочь Китаю», — написал президент в Твиттере.

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