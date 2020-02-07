Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

07.02.2020, 17:52, Новости дня

Георгий Дарахвелидзе участвует в национальном отборе на самый масштабный песенный конкурс Европы.

Выступление исполнителя мы увидим 8 февраля на первом полуфинале. Второй пройдёт в следующую субботу — 15 числа. А непосредственно кандидат от Украины станет известен в финале — 22 февраля.

Молодой музыкант уже знаком большинству украинских зрителей под псевдонимом «Gio». Молодой человек участвовал в конкурсе «Голос страны» дважды:в 2017 и 2019 годах. Сейчас Георгий развивается именно в поп-музыке и готовится записать свой первый альбом.

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах, благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса в 2019 году.



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