Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Георгий Дарахвелидзе участвует в национальном отборе на самый масштабный песенный конкурс Европы.

Выступление исполнителя мы увидим 8 февраля на первом полуфинале. Второй пройдёт в следующую субботу — 15 числа. А непосредственно кандидат от Украины станет известен в финале — 22 февраля.

Молодой музыкант уже знаком большинству украинских зрителей под псевдонимом «Gio». Молодой человек участвовал в конкурсе «Голос страны» дважды:в 2017 и 2019 годах. Сейчас Георгий развивается именно в поп-музыке и готовится записать свой первый альбом.

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах, благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса в 2019 году.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет