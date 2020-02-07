Zaxid.net — вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию

Zaxid.net — вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию

07.02.2020, 17:47, Новости дня

Львовский городской совет отказался передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в Россию. Как передаёт Zaxid.net, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что этим вопросом должны заниматься СБУ и МИД, которые должны рассмотреть вариант обмена праха Кузнецова на украинцев, арестованных в России.


YouTube

Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в Россию. Как пишет Zaxid.net, чиновники считают, что данным вопросом должны заниматься СБУ и МИД Украины.

«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших парней находятся сегодня в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была чёткая позиция СБУ, МИД. Если это поможет вызволить наших парней из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашей страны», —  заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Во Львовском горсовете заявили, что обратятся в СБУ и МИД относительно передачи останков Кузнецова в Россию.

Как напоминает издание, Николай Кузнецов — советский разведчик, который погиб в 1944 году у села Боратин во Львовской области. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Львовские праворадикалы неоднократно разрисовывали могилу Кузнецова, а в марте 2019 года неизвестные украли бронзовый барельеф с надгробия. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика