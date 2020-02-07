Девятиклассник умер на уроке физкультуры в Подмосковье

Девятиклассник умер на уроке физкультуры в Подмосковье

07.02.2020, 17:44, Разное

Ученик девятого класса скончался в одной из школ подмосковного Подольска во время урока физкультуры. Пятнадцатилетнему подростку стало плохо, после чего он сел на скамейку и потерял сознание, сообщает «Подмосковье сегодня».

В спортивный зал вызвали скорую помощь. Однако прибывшим на место происшествия врачам осталось лишь констатировать смерть ребенка. После изучения медицинской карты ученика стало известно, что он страдал от заболевания сердца, но все же был допущен к занятиям физкультурой. В настоящее время следователи допрашивают сотрудников школы и устанавливают другие обстоятельства случившегося. 



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