Путин и Лукашенко вышли на лед в составе одной хоккейной команды

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали хоккейный матч в спорткомплексе «Галактика» в Сочи.
В игре участвуют сотрудники служб безопасности обеих стран, и сын Лукашенко Николай, передает РИА «Новости».
Путин по традиции вышел на лед под номером 11, Лукашенко – под номером 1. При этом у российского президента — капитанская нашивка.
Видеозапись с тренирующимся на льду российским лидером опубликовал главный редактор издания «Русский пионер» Андрей Колесников в своем Facebook.
Twitter «Кремлевский пул РИА» также видеозапись с матча, в сообщении отмечается, что команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу команды «БелоРоссы».
Путин и Лукашенко возглавляют разные страны, но играют за одну сборную — "белых". Белорусский лидер в свитере с номером 1, российский — 11. Но с капитанской нашивкой на груди. Команды ушли на перерыв при счете 3:1. Ведут БелоРоссы pic.twitter.com/dIPPUQq22g
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020
Путин и Лукашенко в пятницу встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.
После переговоров российский президент рассказал о встрече с белорусским коллегой.
Встреча проходила на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции РФ на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.
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