Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в поджоге авто львовского корреспондента «Радіо Свобода»

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в поджоге авто львовского корреспондента «Радіо Свобода»

07.02.2020, 17:42, Новости дня

7 февраля подозреваемому в поджоге автомобиля корреспондента «Раадіо Свобода» во Львове Галины Терещук избрали меру пресечения. Об этом проинформировала в Facebook прокуратура Львовской области.

«Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки «Радіо Свобода» Галины Терещук меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – сказано в сообщении.

‼️ОНОВЛЕННЯ‼️У п'ятницю, 07.02.2020, Галицький районний суд міста Львова 👨‍⚖️ обрав підозрюваному у підпалі автівки…

Posted by Прокуратура Львівської області on Reede, 7. veebruar 2020

Об инциденте стало известно 30 января. Соседи Терещук рассказали, что видели мужчину, который положил под «дворники» Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

6 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый задержан, им оказался студент, гражданин Молдовы. В прокуратуре Львовской области уточнили, что ему 19 лет, задержали подозреваемого в Одессе.

Терещук работает на «Радіо Свобода» во Львове с 2000 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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