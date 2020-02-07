США задержали поставки вооружений Украине на сумму $30 млн, Киев хочет вернуть деньги – Buzzfeed

Власти США по неизвестным причинам блокируют одобрение шести коммерческих сделок о поставках оружия и боеприпасов в Украину. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщило 6 февраля издание Buzzfeed.

Договора заключены на сумму около $30 млн, авансы давно выплачены. Однако администрация Дональда Трампа отказывает в одобрении поставок.

Обычно лицензирование в Государственном департаменте занимает не более двух месяцев. В этом случае пять договоров заморожены на год, а один – даже на более долгий период, рассказали источники издания, пожелавшие остаться анонимными.

Киев собирается требовать возврата денег; неназванный американский чиновник сказал Buzzfeed, что украинцам, возможно, следует поискать продавца в другом месте.

Наиболее чувствительный из шести контрактов тот, который касается закупки боеприпасов, отмечает издание. После начала войны с Россией единственный украинский патронный завод оказался на оккупированной территории, а серия диверсий уничтожила значительные запасы боеприпасов на арсеналах в Харьковской, Винницкой и Черниговской областях.

Двое украинских собеседников и американский чиновник заявили, что другие сделки включают поставки пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов, приборов ночного видения и другого оборудования для фронта.

Мнения о возможных причинах заморозки поставок у источников издания разошлись. Не исключается, что есть связь с требованиями людей из окружения президента, чтобы Украина начала расследование деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына, что запустило механизм импичмента Трампа. Однако тот факт, что лицензирование Госдепа остановлено еще до начала скандала с Байденами, указывает на иные версии.

Одной из них называют опасения Белого дома относительно возможной продажи стратегического предприятия «Мотор Січ» китайским инвесторам. Другой собеседник Buzzfeed предположил, что на позицию Госдепа повлиял коррупционный скандал в украинском концерне «Укроборонпром».

Украинский чиновник и американский источник считают, что задержки, скорее всего, вызваны бюрократическими причинами.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Конгресс США утвердил очередной пакет помощи Украине по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня 2019 года. Позже стало известно, что Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией.

12 сентября администрация президента США разблокировала выдачу Украине военной помощи.

Задержка оборонной помощи Украине фигурировала в деле об импичменте Трампа: по мнению оппонентов президента США, задержав предоставление помощи, он пытался надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы правоохранительные органы начали расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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