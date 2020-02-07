Наука: 5 неожиданных вещей, которые влияют на уровень наших гормонов

От баланса гормонов зависит правильность работы нашего организма. Даже если вы соблюдаете принципы здорового питания и регулярные делаете физические упражнения, вы все равно ежедневно сталкиваетесь с факторами, влияющими на выработку гормонов.



Косметические продукты

Исследования показали, что некоторые косметические продукты могут содержать химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Если вы страдаете от заболеваний щитовидной железы или эндокринной системы, рекомендуется избегать продуктов с такими ингредиентами, как формальдегид, свинец и оксибензон.

Они могут присутствовать в обычной косметике — губной помаде, солнцезащитном креме, лаке для ногтей, макияже для глаз и т.д. Если регулярно посещаете салоны красоты, то можете оказаться под воздействием этих веществ. Например, формальдегид часто применяется для выпрямления волос, хотя может угрожать здоровью.

Прикосновение

Человеческий прикосновение (объятия, рукопожатие, массаж или прижимание), может воздействовать на рецепторы, высвобождая гормон окситоцином. Мэтт Гертенштейн (Matt Hertenstein), экспериментальный психолог из Университета Депо (DePauw University) в Индиане, отметил, что прикосновение также снижает уровень гормонов стресса. По его мнению, это напоминает нашу реакцию на приятные запахи и вкусы — оно как бы заставляет лобную кору головного мозга «оживляться».

Смартфоны

Чрезмерное использование смартфонов тоже может подавлять гормоны. На гормоны может, конечно, воздействовать любой свет, но свет, излучаемый электронными экранами (голубой свет), подавляет их в два раза сильнее.

Голубой свет может снизить уровень мелатонина в организме, который влияет на циркадные ритмы (колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи). В результате может накапливаться нейротоксин, что усиливает вероятность возникновения депрессии.

Дезинфицирующие средства для рук

Исследования показали, что чрезмерное использование антибактериального дезинфицирующего средства для мытья рук может принести больше вреда, чем пользы. Оно может ослабить иммунную систему, нарушая баланс между полезными и вредными бактериями.

Триклозан, ингредиент, часто встречающийся в дезинфицирующих средствах, предположительно негативно влияет на гормоны щитовидной железы, что может вызвать гипотиреоз. Кроме того, дезинфицирующие средства могут провоцировать развитие рака щитовидной железы.

Путешествие

Путешествие может повлиять на уровень мелатонина и кортизола. «Даже незначительные изменения вашего повседневного режима (в какой-то день просыпаться рано, а на следующий день ложиться поздно) может оказывать некоторое воздействие на уровень мелатонина», — утверждает доктор Анита Митра (Anita Mitra), гинеколог из Национальной службы здравоохранения Великобритании. И, соответственно, еще большее воздействие оказывает перелет в другую часовую зону, нарушающий ваш обычный режим.

Изменение уровня мелатонина может негативно воздействовать на уровень тестостерона у мужчин. С другой стороны, у женщин могут произойти изменения в периодическом цикле из-за нарушения графика овуляции.

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