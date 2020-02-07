Наука: Заблуждения за гранью мыслимого

Учёные, видимо, впустую деньги тратили, изобретая CRISPR/Cas9 и экспериментируя с вирусными векторами, пытаясь найти безопасный метод генного редактирования.

Так должен считать Эдуард Россель, заявивший, что метод генного редактирования придумали уже давно и в нём используется детское питание.

На Демидовских чтениях, встрече учащихся УрФУ и лауреатов Демидовской премии, бывший глава Свердловской области член Совета федерации Эдуард Россель рассказал, что зарубежное детское питание несёт опасность — гены человека, утверждает он, можно «регулировать» через детское молоко.

«Это страшная вещь, потому что наука уже пришла к такому «достижению», что через детское молоко, регулируя гены можно сделать так, что будут рождаться только девочки. Я смотрю, десять детишек рождаются. Два парня, остальные девочки. Я думаю, неужели нас достали уже? Это ведь государственная безопасность! <…> Я занимался этой проблемой с Сергеем Майзелем. Мы подготовили программу по выработке отечественного детского питания. Никак не можем пробиться через Минпромторг».

К Росселю может быть много вопросов. Например, это только зарубежное детское молоко «регулирует» гены, или отечественное тоже? Будет ли наше детское молоко так же вредно для немца, как и для нас — зарубежное? Да и что такое «регулировать»? Это то же самое, что редактировать, или нет? Кстати, мальчиков в России рождается больше, чем девочек, так что с этим Россель промахнулся.

Заметим, Россель сначала обучался в Свердловском горном институте, затем в Уральском политехническом институте, защитил диссертацию про типоразмеры фундаментов.

Бывший губернатор Свердловской области, депутат Совета Федерации РФ Эдуард Россель на церемонии вручения Демидовских премий выдающимся российским ученым, внесшим существенный вклад в развитие науки за 2017 год.

Сергей Майзель, бизнесмен и заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, подтвердил слова Росселя:

«На сегодняшний день появилась возможность редактировать генную цепочку так, что будет преобладание той или иной гендерной популяции. Поэтому в идеологии он, безусловно, прав. <…> Этой истории уже 20 лет. Это не является каким-либо откровением. Это очень просто доказать, достаточно проверить изменение генной цепочки».

Почему, если зарубежные учёные изобрели такую блестящую технологию и даже опробовали её на людях, о ней ничего не пишут в научных публикациях? Попахивает заговором. Да и как проверить и что проверять — не особо понятно. Какой генной цепочки, младенца? Взрослого? Это что, специально на людях эксперимент ставить?

Говоря серьёзно, это, конечно, немыслимая глупость, говорить, что через пищеварительный тракт можно осуществлять генное редактирование, если мы не имеем в виду человека, который выпил серной кислоты и заработал некроз тканей, после чего с ДНК мёртвых клеток могло стать всё, что угодно.

На фоне такой несусветной глупости кажется цветочками, что заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области не умеет отличать «идею» от «идеологии», и что употребляемое им словосочетание «гендерная популяция» не имеет смысла. Кстати, у этого малограмотного товарища есть своё предприятие под названием «Молочный кит», поэтому понятно, к чему он клонит: если запретить иностранные детские каши, эта часть рынка освободится для отечественных производителей.

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