Жители Севастополя смогут стать волонтерами на Параде Победы в Москве

Жители Севастополя смогут стать волонтерами на Параде Победы в Москве

07.02.2020, 17:31, Новости дня

Жители Севастополя смогут стать волонтерами на Параде Победы в Москве. Для этого им нужно принять участие в международном конкурсе "Послы Победы", передает служба информации "Вести — Севастополь".

О деталях проекта рассказала в интервью Вести ФМ Александра Никулина — глава севастопольского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Все волонтеры проходят подготовку, состоящую из трех блоков. Исторический посвящен датам и конкретным участникам Великой Отечественной. Также добровольцы проходят так называемую эмоциональную подготовку — учатся правильно вести себя с ветеранами. Наконец, волонтерам рассказывают о конкретных задачах, которые предстоит решить во время проведения парада на Красной Площади.

Окончательными победителями станут двести добровольцев со всех регионов страны. Именно они смогут не только побывать на Параде Победы 9 мая, но и пообщаться с главными героями праздника — ветеранами, почувствовать свою принадлежность к великому прошлому страны. В их работу входит помощь ветеранам, решение организационных проблем. От Севастополя как от субъекта РФ чести поехать в столицу удостоятся, скорее всего, пять человек.

Конкурс, который стартовал сегодня, продлится до 3 марта. Заявки от желающих поучаствовать ждут на сайте волонтёрыпобеды.рф.

Текст:
ГТРК "Севастополь"

Источник: Вести



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