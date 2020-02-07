ЦБ РФ: темпы инфляции в России в I квартале составят 2%

ЦБ РФ: темпы инфляции в России в I квартале составят 2%

07.02.2020, 17:30, Новости дня

Потребительские цены в российской экономике в первые несколько месяцев 2020 г., по прогнозам Банка России, вырастут примерно на 2%.

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ, заявила о снижении годовых темпов инфляции в январе 2020 г. до 2,4%.

Замедление инфляционной динамика, по словам председателя ЦБ РФ, стало одним из факторов, которые учитывался при принятии решения руководством центробанка о снижении процентной ставки до 6%.

Снижение темпов инфляции в РФ в начале 2020 г. оказалось "более существенным", чем ожидали в Банке России. Эльвира Набиуллина отметила, что по новым оценкам ЦБ, темпы роста потребительских цен в годовом исчислении в I квартале этого года "составят около 2%".

В течение II и последующих кварталов в ЦБ ожидают постепенного повышения цен. В целом за 2020 г., по прогнозам Банка России, темпы инфляции в экономике РФ составят 3,5–4%.

Источник: Вести



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