Мнения: РФ должна богатеть вместе с Украиной

По Европе вот уже несколько лет распространяется еще одна эпидемия –которая, возможно, страшнее, чем свежая эпидемия коронавируса. Это эпидемия амнезии. А вызвал ее вирус русофобии и тотальной лжи.

По Европе вот уже несколько лет распространяется еще одна эпидемия –которая, возможно, страшнее, чем свежая эпидемия коронавируса. Это эпидемия амнезии. А вызвал ее вирус русофобии и тотальной лжи.

Когда шесть стран отказываются подписывать декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой – это верный симптом того, что они поражены амнезией. Они забыли едва ли не самое важное – то, почему они еще живы.

Руководство Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Украины и Польши отказывается признавать, кому и каким образом они обязаны самим своим существованием. Какую роль сыграл советский солдат в избавлении мира от нацизма – и в том, что у этих стран есть границы, руководство и даже граждане.

Беда не столько в том, что эта «великолепная шестерка» демонстрирует всему миру свою неприличную болезнь. В конце концов, каждый сходит с ума по-своему. Эстония реанимирует древний договор, давно потерявший юридическую силу – и заявляет свои претензии на часть российских земель. Литва и Латвия реабилитируют пособников нацистов. Польша требует от РФ извинений и репараций за «коммунистическую оккупацию».

Грузия не желает мириться с соседями – и обвиняет в этом Россию. Украина и вовсе заново придумывает свою историю – и неважно, что украинская версия кишит глупостями и нестыковками, лишь бы ничто в этой истории не напоминало о России.

Главное в другом – «шестерка», зараженная вирусом за океаном, теперь пытается заразить этой болезнью всех окружающих. И делает это порою весьма агрессивно – настолько, что даже спасенные Советской армией евреи внезапно пугаются и вынуждены извиняться за «пророссийский уклон» в освещении событий Второй мировой.

Таким образом, руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Или, по крайней мере – остались на этом свете.

«Шестерка» разводит такой махровый национализм, который не снился даже некоторым неудавшимся художникам, осужденным Нюрнбергским трибуналом.

Происходящее не приносит нам, живущим в России, ни радости, ни удовольствия. Мы в любом случае чувствуем родство и сопричастность и к полякам, и к украинцам – ко всем, у кого есть общие славянские корни. И даже ко всем нашим неславянским соседям. Весь этот позор вызывает у нас только тягостное презрение. Польский народ всегда славился своей гордостью. И действующему руководству Польши не надо делать из поляков холуев и попрошаек.

Хочется сказать всем этим «шестеркам-русофобам»: опомнитесь! Вспомните свое реальное прошлое. Вспомните уроки настоящей истории, которые наглядно показывают, что происходит с теми, кто науськивает свой народ воевать с Россией. Прекратите похабить память советских воинов, погибших за освобождение Прибалтики, Польши и тем более Украины. Воевать с памятниками, которые ничем не могут ответить вам. Истреблять в своих странах любые признаки «русского мира» – только потому, что он русский.

Прислушайтесь к голосу разума и здравому смыслу. А главное – к голосу собственного народа.

Я живу от границы с Польшей в 30 километрах. У меня множество друзей и знакомых и в Польше, и в странах Прибалтики, и, тем более, на Украине. Мое личное наблюдение – и поляки, и украинцы, и жители Прибалтики – все они хотят жить с Россией в мирном соседстве. Торговать и богатеть вместе. Создавать и изобретать. Встречаться, дружить, любить и не ограничивать себя во взаимном влиянии и общении.

Есть огромная разница между русофобией, которую провозглашают власти этих стран – и реальными настроениями их народов. Гигантский контраст между тем, что пишет польская, украинская и прибалтийская пресса – и тем, что на самом деле думают о РФ жители этих стран.

И есть надежда, что здравый смысл все-таки сможет возобладать. По крайней мере, глава МИД Польши уже выразил желание «успокоить эмоции и нормализовать отношения».

Неужели он что-то понял? Неужели там начали выздоравливать?

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