Путин и Лукашенко на переговорах «дошли до глубины седых времен»

Президенты России и Беларуси проводят в пятницу переговоры в Сочи. Это их первая встреча в новом году, после того как Россия фактически прекратила поставки нефти в Беларусь, а Александр Лукашенко выступил с рядом резких заявлений в адрес российского руководства.

Перед поездкой в Сочи президент Беларуси заявлял, что в отношениях с Россией наступил «момент истины».

Владимир Путин и Лукашенко начали переговоры с завтрака, за которым президенты разговаривали с глазу на глаз.

После завершения этой части встречи Лукашенко сказал журналистам, что они Путиным «дошли до глубины седых времён в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов». Обсудили в том числе и соседние государства и политику по отношению к ним.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе. Часть российской делегации, однако, не смогла добраться до Сочи. Как сообщается, из-за погодных условий самолет с российскими чиновниками сел в Минеральных Водах. Ожидается, что к вечеру они все же доберутся до резиденции Путина, и пройдёт ещё один раунд переговоров.

В прошлом году Россия и Беларусь работали над так называемыми дорожными картами интеграции в рамках Союзного государства. Называлась даже дата возможного подписания документов – 8 декабря. Несмотря на многочисленные встречи Путина и Лукашенко, часть вопросов не удалось согласовать. В Беларуси прошли акции протеста против дальнейшей интеграции страны с Россией. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что Россия выкручивает ему руки и фактически стремится ограничить суверенитет Беларуси.

Беларусь и Россия пока не смогли договориться о поставках нефти в нынешнем году. Минск ищет альтернативных поставщиков топлива.

Число граждан Беларуси, поддерживающих идею союзного государства с Россией, за год снизилось на 20 процентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты социологического исследования беларусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.​

Если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Беларуси, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов.

Радио «Свобода» Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет