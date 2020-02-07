Назван ТОП-6 популярных подержанных автомобилей с самым дорогим обслуживанием

Существует мнение, что востребованные модели автомобилей, в огромном количестве представленные на вторичном рынке, в обслуживании обходятся владельцам дешевле, чем менее распространённые, однако это не всегда соответствует действительности. Эксперты назвали ТОП-6 популярных подержанных авто с самым дорогим обслуживанием.

На первом месте специалисты разместили Ford Focus – с удобным салоном, оцинкованным кузовом, разнообразием опций и отличной управляемостью. Несмотря на все названные преимущества, приобретая это авто на вторичном рынке, стоит взвесить все «за и против». Большинству моделей — от 8 до 15 лет, то есть у них много «слабых мест», в частности, прогнившие бампера, стыки крыльев и пороги. К тому же у Ford Focus сложная подвеска, электрика и малодоступные оригинальные запчасти, а в совокупности это делает обслуживание дорогим. Подержанный Hyundai Solaris также обходится недёшево новому владельцу, хотя в целом авто не только популярно, но и не слишком «замороченное». Однако одной из самых сложных задач является поиск машины в «приличном» виде, потому как многие из реализуемых ранее транспортных средств работали в службах доставки или такси, а значит – очень изношены. Peugeot 308 отличается неплохим дизайном, управляемостью и отделочными материалами, а вот бензиновые двигатели с трудом преодолевают пробег в 100 тысяч километров, требуя больших расходов на обслуживание.



В ТОП также включили Honda Civic и две модели от компании KIA – Sportage и Cerato. Все они обладают как рядом достоинств, так и недостатков, но одинаково небюджетные в обслуживании. У первых авто основной проблемой является коррозия, вторых – неполадки с приводом, третьих – с лакокрасочным покрытием.

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