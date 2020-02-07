Юрист: Лукашенко не сможет добиться от России компенсаций в нефтяном споре, он лишь пытается выторговать более выгодные условия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что при подписании межправительственных договоренностей Минску были даны твердые гарантии поставить в 2020 году Белоруссии 24 млн тонн нефти — по 2 млн каждый месяц. По его словам, РФ нарушает договоренности. «Хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине», — сказал Лукашенко обращаясь к членам правительства.

Руководитель международной практики и практики частных клиентов, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов рассказал The Insider, что юридических оснований требования Лукашенко не имеют, а сам он лишь пытается оказать давление на Россию, чтобы выторговать более выгодные условия.

Заявленные требования останутся лишь в политической плоскости, поскольку они не имеют под собой юридических оснований. Если мы обратимся к тексту Соглашения, то увидим следующую формулировку статьи 1: «В индикативных балансах нефти учитываются объемы российской нефти сырой, предназначенной для Республики Беларусь по заявкам компетентного органа Республики Беларусь, с 2017 года по 2024 год — 24 млн. тонн ежегодно трубопроводным транспортом, а также объемы российской нефти сырой, предназначенной для Республики Беларусь, поставляемой иными видами транспорта».Термин «индикативный баланс» употребляется в контексте возможных объемов поставок нефти, то есть нефть со стороны России может быть поставлена в объемах 24 млн тонн, по 2 млн в год, а может быть и не поставлена.Россия не препятствует возможности поставки нефти на территорию Белоруссии. Она лишь называет цену, которую считает разумной для осуществления этой поставки. Такая цена не устраивает власти Белоруссии, которые привыкли пользоваться более льготным режимом.

Слова, заявления, комментарии главы государства, пусть даже авторитарного и ультра-президентского государства, не станут заделом для последующей судебной победы. Поэтому допустимым доказательством для абсолютного большинства международных судов являются только письменные инструменты. Поэтому заявления Лукашенко являются лишь способом оказать давление на Россию, чтобы получить более выгодные условия.

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